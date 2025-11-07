Caméra DJI Osmo 360 (Bundle Standard)

Conçue spécialement pour la capture à 360°, la Osmo 360 intègre un capteur HDR carré qui conserve le champ de vision complet d’un capteur traditionnel de 1 pouce, tout en offrant environ 25 % de surface photosensible supplémentaire par rapport à un capteur rectangulaire classique.

Premier modèle DJI capable de filmer en 8K native à 360°, l’Osmo 360 exploite de larges pixels de 2,4 μm et une plage dynamique de 13,5 stops, garantissant des images d’une clarté exceptionnelle et des couleurs éclatantes, même dans les environnements faiblement éclairés, comme les scènes urbaines de nuit.

En mode objectif unique, il est possible d’activer le mode Boost pour filmer en 4K à 120 ips, avec un champ de vision ultra-large de 170°. Une simple pression suffit pour capturer des panoramas 360° d’une résolution pouvant atteindre 120 MP (16K).

Grâce à sa puce d’imagerie hautes performances et à son système de refroidissement optimisé, la caméra permet jusqu’à 100 minutes d’enregistrement continu en 8K/30 ips, ou 190 minutes en 6K 360°. Tous les formats vidéo bénéficient d’une profondeur de couleur sur 10 bits, soit plus d’un milliard de nuances, tandis que le mode D-Log M offre une large plage dynamique pour une post-production plus souple et professionnelle.

Compatible avec les accessoires Osmo Action, l’Osmo 360 dispose également d’un filetage universel 1/4 pouce pour un montage facile sur divers supports.

Vous pouvez retrouver la caméra DJI Osmo 360 en Bundle Standard à 345 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 479,99 €).



À l'occasion du pré-lancement du Black Friday, on peut déjà retrouver de nombreuses offres intéressantes dans toutes les enseignes. En voici quelques-unes toutes catégories confondues :

PC portable gaming HP Victus 15-fb3003nf Copilot+ à 899,99 € soit -36% (15,6" IPS FHD 144Hz, Ryzen AI 5 340 6 cœurs, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, RTX 5060, FreeSync Premium, Windows 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4)



Et pour ne rien manquer des offres incontournables avant le Black Friday, jetez un œil à nos autres sélections spéciales du moment :

➡️ Les Black Days Rue du Commerce

➡️ 11.11 WELOCK : jusqu’à 63 € de réduction sur les serrures connectées

➡️ Pré-Black Friday 2025 : les meilleures tablettes en promotion

➡️ Les OnePlus Buds 4 à seulement 67 €, jusqu’au 7 novembre inclus

➡️ Le Top 10 du Black Month chez Pixmania

➡️ Les 15 smartphones les plus intéressants en promotion avant le Black Friday

➡️ Le pré-Black Friday Xiaomi : réductions sur tout le site

➡️ Les trottinettes électriques Ausom L2, L2 Max et DT2 Pro à prix cassés

➡️ Fnac et Darty ouvrent leurs avant-premières Black Friday

➡️ Les trottinettes KuKirin à prix mini chez Geekbuying pour le 11.11

➡️ Acer lance les festivités du Black Friday avec jusqu’à -50 % tout au long du mois de novembre