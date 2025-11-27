TV Samsung QLED The Frame TQ55LS03F 4K 2025 55"
The Frame est conçu pour s’intégrer élégamment à votre intérieur, qu’il soit allumé ou en mode veille. Lorsqu’il fonctionne, il offre une qualité d’image remarquable grâce à la technologie QLED 4K UHD, restituant 100 % du volume couleur avec des teintes naturelles certifiées par PANTONE. Son écran antireflet garantit un confort visuel optimal, de jour comme de nuit.
Côté usages, c’est une véritable Smart TV : vous accédez à vos applications de streaming, aux services TV des opérateurs, au Gaming Hub pour jouer sans console, et à plus de 150 chaînes gratuites via Samsung TV Plus. Le tout est sécurisé par Knox Security, avec 7 ans de mises à jour assurés.
Son installation est pensée pour la discrétion : un seul câble ultra-fin relie le téléviseur au boîtier déporté, tandis que l’accroche murale fournie permet de l’installer comme un véritable tableau. Les capteurs intégrés ajustent automatiquement la luminosité en fonction de l’environnement et peuvent éteindre l’écran quand vous quittez la pièce. Les pieds ajustables offrent plusieurs configurations, dont une position verticale idéale pour les portraits.
The Frame peut également être personnalisé grâce à des cadres interchangeables disponibles dans différents styles. Avec l’Art Store, vous accédez à plus de 3000 œuvres d’art, ainsi qu’à une sélection mensuelle renouvelée. Le Mode Art transforme votre TV en tableau lorsqu’elle est en veille, affichant œuvres ou photos personnelles avec un rendu très réaliste.
Des fonctions intelligentes viennent enrichir l’utilisation : “Click to search” analyse le programme pour proposer des contenus associés, “Live translate” traduit les sous-titres en temps réel, et l’IA peut même générer des fonds d’écran adaptés à votre décoration.
La TV Samsung QLED The Frame TQ55LS03F 4K 2025 55" est en promotion à 899 € au lieu de 1 199 €, soit une remise de 25% sur la Fnac pour le Black Friday. ➡️ Les adhérents bénéficient également d'une remise de 10 € tous les 100 € d'achat avec le code BLACKFD10.
