Xiaomi Smart Band 10
Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 10 est équipé d’un écran AMOLED de 1,72 pouce avec bords ultra-fins de 2,0 mm, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité pouvant atteindre 1 500 nits, pour une lisibilité optimale en toutes conditions.
Il propose plus de 150 modes sportifs, avec notamment un mode natation avancé reposant sur un capteur de mouvement à neuf axes et des algorithmes IA capables de reconnaître les mouvements et de compter les longueurs avec une précision de 96 %. L’appareil gère également la diffusion Bluetooth de la fréquence cardiaque vers des équipements compatibles, ainsi que l’analyse de paramètres sportifs tels que le VO2 max, la charge d’entraînement ou le temps de récupération. Il bénéficie d’une étanchéité 5 ATM.
Le suivi santé inclut la surveillance continue de la fréquence cardiaque, la mesure du SpO2, le suivi du stress, le suivi du sommeil avec analyse détaillée et recommandations, ainsi que des fonctions dédiées au suivi du cycle menstruel. L’appareil peut aussi générer des rapports de tendances sur le sommeil et proposer un programme d’amélioration personnalisé.
L’autonomie atteint jusqu’à 21 jours grâce à une gestion optimisée de l’énergie et à des composants basse consommation.
Retrouvez le Xiaomi Smart Band 10 à 36,99 € au lieu 41,95 € en gris, noir ou rose sur Amazon (prix officiel 49,99 €).
- Écran PC gaming incurvé Asus TUF VG27VQM1B à 149,99 € soit -35% (27" FHD, dalle VA, 280Hz, 1 ms, FreeSync, Flicker-Free, 4000:1, 250 cd/m²)
- Sonic Superstars - Xbox Series X à 12,35 € (-10%)
- Lego Horizon Adventures - PS5 à 19,87 € (-50%)
- Rune Factory: Guardians of Azuma - Switch 2 à 35,23 € (-30%)
- Adaptateur CPL Devolo Magic 2 WiFi 5 à 111,17 € soit -21% (2400 Mbits, Mesh, 2x Gigabit Ethernet)
- Manette Bluetooth sans fil Amazon Luna à 39,99 € (-43%)
- Routeur WiFi 7 TP-Link Archer BE550 à 159,99 € soit -16% (tri-bande jusqu'à 9214 Mbits, canaux 320 MHz, bande 6 GHz, 5 ports 2,5G, port USB 3.0, EasyMesh, 6 antennes internes)
- SSD interne Netac NV3000 NVMe PCIe 3.0 M.2 2280 - 2 To à 105,99 € avec le code BFFR15 (jusqu'à 3500 Mo/s)
- Casque sans fil Sennheiser Momentum 4 - Graphite, noir ou blanc à 179 € soit -22% (transducteurs 42 mm, aptX, réduction de bruit adaptative, mode Transparence ajustable, autonomie jusqu'à 60h, charge rapide, 4 micros numériques intégrés, réduction automatique du bruit du vent lors des appels...)
- Xiaomi TV A 32 2025 à 99 € avec le code BFFR15
- Amazon Kindle (Nouvelle génération) - Sans publicités - Noir ou vert à 99,99 € (-17%)
- Amazon Kindle Scribe (16 Go) - Gris à 299,99 € (-30%)
- Enceinte de soirée portable JBL Partybox Club 120 à 279 € soit -30% (160W, 12h d'autonomie, IPX4, Bluetooth 5.3, son JBL Pro, lumières étoilées, effets lumineux stroboscopiques, poignée pliable, technologie AI Sound Boost...)
