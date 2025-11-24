Xiaomi Smart Band 10

Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 10 est équipé d’un écran AMOLED de 1,72 pouce avec bords ultra-fins de 2,0 mm, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité pouvant atteindre 1 500 nits, pour une lisibilité optimale en toutes conditions.

Il propose plus de 150 modes sportifs, avec notamment un mode natation avancé reposant sur un capteur de mouvement à neuf axes et des algorithmes IA capables de reconnaître les mouvements et de compter les longueurs avec une précision de 96 %. L’appareil gère également la diffusion Bluetooth de la fréquence cardiaque vers des équipements compatibles, ainsi que l’analyse de paramètres sportifs tels que le VO2 max, la charge d’entraînement ou le temps de récupération. Il bénéficie d’une étanchéité 5 ATM.

Le suivi santé inclut la surveillance continue de la fréquence cardiaque, la mesure du SpO2, le suivi du stress, le suivi du sommeil avec analyse détaillée et recommandations, ainsi que des fonctions dédiées au suivi du cycle menstruel. L’appareil peut aussi générer des rapports de tendances sur le sommeil et proposer un programme d’amélioration personnalisé.

L’autonomie atteint jusqu’à 21 jours grâce à une gestion optimisée de l’énergie et à des composants basse consommation.

Retrouvez le Xiaomi Smart Band 10 à 36,99 € au lieu 41,95 € en gris, noir ou rose sur Amazon (prix officiel 49,99 €).

Sont également à prix réduit en cette période de Black Friday :

On a encore beaucoup d'autres bons plans pour le Black Friday, et dans toutes les catégories ➡️