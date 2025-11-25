Chez Électro Dépôt, le Black Friday ne s’arrête jamais. Des smartphones aux appareils audio, en passant par l’électroménager et le gaming, chaque rayon regorge d’offres avantageuses qui permettent de profiter de prix réduits tout au long de l’année. Pour vous aider à repérer les meilleures affaires, nous avons rassemblé le top 25 des promotions à ne pas manquer, sélectionnées pour leur rapport qualité-prix et leur popularité.
TOP 25 du "Comme d'hab Friday" Electro Dépôt
- Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active - Noir à 24,99 € (prix officiel 29,99 €) (1,47" TFT 60Hz, autonomie jusqu'à 18 jours, surveillance du sommeil et de la santé, SpO2, 50 modes sportifs, étanchéité 5 ATM...)
- Disque dur Seagate One Touch 1 To USB 3.0 Password - Noir à 69,98 €
- Enceinte Bluetooth portable JBL Flip Essential 2 à 79 € (prix officiel 109,99 €) (20W, autonomie 10h, IPX7, Bluetooth 5.1...)
- Chaise gaming AMSTRAD AMS 800 - Noir à 79,87 € (coussin lombaire et appui-tête, inclinaison max 135°, simili-cuir, accoudoirs fixes) ➡️ Aussi disponible au même prix en rouge, rose et avec LED
- Pack caméra de surveillance Reolink B420 3MP 2K + panneau solaire à 79,95 €
- Barre de son TCL S55HE à 98,50 € (système 2.1, Dolby Atmos, DTS Virtual:X, caisson de basses sans fil, calibration automatique...)
- Volant pour Xbox Thrustmaster Ferrari 458 Spider à 99,98 € (prix officiel 129,99 €)
- Realme C61 4G - 256 Go Vert foncé à 128,98 € (
- POCO C65 4G - 256 Go Noir à 129,98 € (6,74" HD+ 90Hz, Gorilla Glass, Helio G85 octa-core, stockage extensible jusqu’à 1 To, 50MP, charge rapide 18W...)
- Multicuiseur Moulinex Cookeo CE854B10 80 recettes à 159,99 € (prix officiel 239 €) (6L, 6 programmes, départ différé, cuisson sous pression, cuisson vapeur, application Cookeo...)
- AirPods 4 avec ANC à 168,80 € (prix officiel 199 €)
- Écran PC gaming incurvé AOC C32G2ZE à 179,90 € (32" FHD, dalle VA, 240Hz, 0,5 ms, FreeSync Premium)
- Manette PS5 Dualsense Edge - Blanc à 184,97 € (prix officiel 219,99 €)
- Playstation Portal - Blanc à 196,97 € ➡️ Aussi disponible au même prix en noir
- Pack Samsung Galaxy A26 5G 128 Go Noir + Coque + Verre Trempé + Tag à 218 € (6,7" FHD+ Super AMOLED 120Hz, max 1000 nits, Gorilla Glass Victus+, Gemini, 50MP OIS, 5000 mAh, charge rapide 25W, IP67, haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, stockage jusqu'à 2 To...)
- Aspirateur laveur sans fil Tineco Floor One S6 Stretch Extreme à 228 € (aspiration eau + poussière, design plat à 180°, autonomie 40 min, brosse anti-emmêlement, nettoyage eau douce à 70°C + séchage à 85°C...)
- Trottinette électrique Ninebot-Segway F2 E II à 379,84 € (prix officiel 429 €) (400W, autonomie 55 km, max 25 km/h, pneus 10", frein à disque)
- Pack Samsung Galaxy A56 5G 128 Go Graphite + Buds FE à 389 € (6,7" Super AMOLED FHD+ 120Hz, Gorilla Glass Victus+, 50MP + 12MP + 5MP, 5000mAh, IP67, fonction Entourer pour chercher, WiFi 6...)
- Cockpit OPLITE GTR S8 Infinity à 394,98 € (prix officiel 549,90 €) (structure tubulaire acier carbone, siège baquet fibre de verre, support pédalier renforcé, support base volant réglable en hauteur et en inclinaison...)
- Pack Redmi Note 14 Pro+ 5G 512 Go Noir + Coque à 419 € (6,67" AMOLED CrystalRes 120Hz, max 3000 nits, Gorilla Glass Victus 2, 200MP OIS, Snapdragon 7s Gen 3 4nm jusqu’à 2,5 GHz, 5110 mAh, HyperCharge 120W, IP68)
- PC portable HP 15-fc0145nf à 479,98 € (15,6" FHD, Ryzen 7 5825U, RAM 16 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Famille, WiFi 6, Bluetooth 5.4)
- Pack station électrique EcoFlow DELTA 2 + Smart Plug à 499,56 € (prix officiel station seule 699 €) (1800W, 15 prises, charge rapide, capacité évolutive de 1-3 kWh, MPPT, BMS, contrôle avec l'appli...)
- TV Mini-LED TCL 65MQLED75K 144Hz 4K 65" à 588,50 €
- Aspirateur robot laveur Dreame X40 Ultra Complete à 699 € (prix officiel 999 €) (12 000 Pa, brosse latérale extensible et relevable, nettoyage intelligent de la serpillière et de la plaque de lavage, base autonome, serpillière amovible pour le nettoyage des tapis et moquettes, détection de la saleté...)
- Samsung Galaxy S24 FE 5G - 128 Go Graphite à 699 € (6,7" Dynamic AMOLED 2X FHD+ 120Hz, verre Gorilla Victus+, 50MP, Super HDR, Exynos 2400e deca-core, Galaxy AI, IP68...)
Toutes les meilleures offres du moment sont à retrouver sur la page du "Comme d'hab Friday" Électro Dépôt.
Et découvrez ci-dessous notre sélection complète d’articles en promotion à l’occasion du Black Friday, avec des offres couvrant toutes sortes de catégories et de produits :
