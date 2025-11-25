Robot aspirateur laveur Mova V50 Ultra Complete

Il assure une élimination complète des poils et cheveux grâce à une aspiration de 24 000 Pa, efficace aussi bien sur tapis que sur sols durs. Trois dispositifs anti-enchevêtrement, dont une double brosse TroboWave, empêchent l’accumulation de cheveux et optimisent les performances de nettoyage tout en réduisant le bruit et l’entretien.

La navigation FlexiRise adapte automatiquement la hauteur du capteur DToF : il se rétracte pour accéder aux zones basses comme sous un canapé et se relève dans les espaces ouverts afin d’améliorer la visibilité et de garantir une planification de trajet précise.

Le système d’évitement StepMaster repose sur des roues équipées de pieds rétractables capables de soulever le châssis pour franchir des obstacles variés tels que marches, seuils, rails de porte ou pieds de meubles en U, jusqu’à 6 cm de hauteur, et jusqu’à 4,2 cm pour un obstacle unique ou une marche verticale.

Le lavage thermique des sols dissout les taches difficiles, tandis que le système DuoSolution permet de sélectionner une solution de nettoyage général ou un éliminateur d’odeurs pour animaux, appliquée automatiquement sur les serpillières pour un nettoyage ciblé. Le FlexiPress Mop Pad répartit la pression de manière uniforme afin d’améliorer les résultats.

La technologie JetSpray Dryboard utilise une plaque de lavage dotée de 20 buses pour une répartition homogène de l’eau, accompagnée d’un filtre central qui retient les impuretés et évacue efficacement l’eau sale, limitant les traces et simplifiant l’entretien sur le long terme.

La base à entretien automatique intègre le système OmniDry qui sèche et désodorise les serpillières en une heure, évitant l’apparition de moisissures et prolongeant leur durée d’utilisation. Enfin, des lampes UV assurent une stérilisation supplémentaire en éliminant les bactéries potentiellement nocives.

En ce moment, le Mova V50 Ultra Complete est disponible à 764 € au lieu de 1 049 €, soit une remise de 27% sur Amazon (prix officiel 1 199 €).

Apple Watch SE 3 (GPS 40 mm)

La détection de la température permet d’obtenir des informations de santé plus complètes dans l’app Signes vitaux, ainsi que des estimations d’ovulation rétrospectives. Vous bénéficiez aussi d’un score de sommeil quotidien, de notifications en cas d’apnée du sommeil, et d’alertes en cas de fréquence cardiaque anormalement haute ou basse, ou en cas d’arythmie.

L’autonomie atteint 18 heures et la recharge, deux fois plus rapide que sur la SE 2, offre jusqu’à 8 heures d’usage en seulement 15 minutes.

L’écran toujours activé vous permet de consulter l’heure et d’autres informations d’un simple regard, sans avoir à lever le poignet.

La SE 3 se révèle également une partenaire sportive efficace, offrant de nombreuses options de suivi et des données en temps réel pour vous aider à dépasser vos objectifs.

Vous pouvez envoyer des messages, passer des appels, écouter de la musique ou des podcasts, utiliser Siri et recevoir vos notifications ; le modèle GPS fonctionne avec votre iPhone ou un réseau Wi-Fi pour rester connecté.

La montre peut détecter une chute grave ou un accident de voiture, contacter automatiquement les secours et prévenir vos contacts d’urgence, tandis que la fonction Accompagnement peut informer vos proches lorsque vous arrivez à destination.

Enfin, Apple Watch peut aussi être configurée pour vos enfants, même sans iPhone, afin qu’ils puissent appeler, envoyer des messages et partager leur position.

La Apple Watch SE 3 (GPS 40 mm) est disponible en noir ou lumière stellaire à 249 € au lieu de 269 € sur Amazon (taille S/M ou M/L).

Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10

Il est doté d’un grand écran 16 pouces WUXGA au format IPS, offrant une image nette, lumineuse et confortable.

Le PC embarque un processeur Intel Core i7-13620H, une puce hybride de 13ème génération dotée de 10 cœurs (6 cœurs performants et 4 cœurs efficaces) et de 16 threads. Cette architecture lui permet d’assurer une excellente réactivité, de gérer facilement le multitâche intensif et de délivrer de très bonnes performances sur les logiciels exigeants, qu’il s’agisse d’applications professionnelles, de création de contenu ou de jeux occasionnels.

La mémoire RAM de 24 Go garantit une fluidité remarquable, même avec de nombreuses fenêtres ou programmes ouverts simultanément, tandis que le SSD de 1 To offre un stockage spacieux et des vitesses de chargement très rapides pour vos fichiers, applications et projets. L'appareil est livré sans Windows.

Vous pouvez retrouver le Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 à 599,99 € au lieu de 649,99 € en ce moment sur Cdiscount pour la Black Week.



