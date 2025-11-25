HUAWEI Watch GT 4 (46 mm Vert)
Elle embarque un écran AMOLED de 1,43 pouce, lumineux et parfaitement lisible même en plein soleil. Conçue pour vous suivre au quotidien, elle offre jusqu’à 14 jours d’autonomie en usage classique et environ 8 jours en utilisation typique.
Pour la géolocalisation, elle s’appuie sur un système GNSS bi-bande compatible avec cinq constellations, associé à une antenne satellite optimisée offrant une précision améliorée de 30 %. Un algorithme de fusion des données affine ensuite les relevés au fil de vos séances pour garantir un suivi toujours plus fiable.
Grâce à l’application Stay Fit et à la technologie HUAWEI TruSeen 5.5+, la gestion des calories est simplifiée : suivi en temps réel des apports, des dépenses actives et au repos, et du déficit calorique, pour un contrôle précis de votre équilibre énergétique.
Elle assure également un suivi complet de la santé, incluant la surveillance continue de la fréquence cardiaque, l’analyse avancée du sommeil, la détection de la respiration nocturne et le suivi intelligent du cycle menstruel.
Enfin, elle facilite le quotidien avec la gestion des appels Bluetooth, les rappels de calendrier et l’envoi de réponses rapides aux SMS.
Retrouvez la HUAWEI Watch GT 4 (46 mm Vert) à 112,99 € au lieu de 129 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 269,99 €).
Et voici encore quelques autres offres particulièrement intéressantes en cette période de Black Friday :
- Aspirateur robot Dreame D20 Pro Plus à 249 € soit -100 € + -20% avec la carte Carrefour (13 000 Pa, brosse latérale extensible, double brosse démêlante, sac à poussière 5 L, éclairage 3D, navigation et évitement d'obstacle efficaces)
- Enceinte Bluetooth portable Marshall Emberton II - Noir & Acier à 89 € soit -16% (son 360°, IP67, + de 30h d'autonomie, charge rapide)
- Écran PC MSI PRO MP2412 - Noir à 59,99 € soit -40% (23,8" FHD, dalle VA, 100Hz, 1 ms, FreeSync, 300 cd/m², 4000 :1)
- Maquette à construire LED ROBOTIME MRX01 - Circuits de billes "Dernière Ville" et "Futur Ville" à 52,77 € avec le coupon de réduction à cocher
- Souris gaming filaire Logitech G502 HERO - Noir à 25,63 € soit -20% (capteur HERO 25K, 25 600 PPP, RVB, poids ajustable, 11 boutons programmables, mémoire intégrée, pour PC/Mac)
- Carte graphique MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 8G Inspire 2X OC 8 Go GDDR7 à 289 € (-24%)
- Carte graphique PNY GEFORCE RTX 5070 12 Go ARGB OC à 549 € (-11%)
- Interphone / visiophone connecté EZVIZ HP5 à 129,99 € (1080p, écran tactile couleur 7", déverrouillage à distance, audio bidirectionnel, vision nocturne...)
- Manette sans fil MSI FORCE GC300 pour PC - Blanc ou noir à 32,99 € soit -45% (2,4 GHz / Bluetooth, autonomie 20h, D-Pad interchangeable, deux moteurs à vibration...)
- Manette mode portable pour Switch / Switch OLED HORI Split Pad Pro - Noir à 34,99 € (-30%)
- Pack clavier sans fil Logitech MX Keys S + souris sans fil MX Master 3S - Gris foncé à 132,95 € (-47%)
- Lot de 2 câbles USB-C vers USB-C PD 100W UGREEN à 10,77 € (-14%)
- Vidéoprojecteur 4K Philips Neopix 450 Smart à 329 € soit -18% (Google TV, résolution native 1080p, 500 Lumens ANSI, Wi-Fi 6, son stéréo 10W, partage d'écran sans fil, mise au point et correction trapézoïdale automatiques...)
