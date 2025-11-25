HUAWEI Watch GT 4 (46 mm Vert)

Elle embarque un écran AMOLED de 1,43 pouce, lumineux et parfaitement lisible même en plein soleil. Conçue pour vous suivre au quotidien, elle offre jusqu’à 14 jours d’autonomie en usage classique et environ 8 jours en utilisation typique.

Pour la géolocalisation, elle s’appuie sur un système GNSS bi-bande compatible avec cinq constellations, associé à une antenne satellite optimisée offrant une précision améliorée de 30 %. Un algorithme de fusion des données affine ensuite les relevés au fil de vos séances pour garantir un suivi toujours plus fiable.

Grâce à l’application Stay Fit et à la technologie HUAWEI TruSeen 5.5+, la gestion des calories est simplifiée : suivi en temps réel des apports, des dépenses actives et au repos, et du déficit calorique, pour un contrôle précis de votre équilibre énergétique.

Elle assure également un suivi complet de la santé, incluant la surveillance continue de la fréquence cardiaque, l’analyse avancée du sommeil, la détection de la respiration nocturne et le suivi intelligent du cycle menstruel.

Enfin, elle facilite le quotidien avec la gestion des appels Bluetooth, les rappels de calendrier et l’envoi de réponses rapides aux SMS.

Retrouvez la HUAWEI Watch GT 4 (46 mm Vert) à 112,99 € au lieu de 129 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 269,99 €).



