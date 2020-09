Jeux vidéo : comment jouer avec les meilleurs peut vous aider à progresser

Le e-sport se développe de plus en plus, et les compétences dans le domaine deviennent reconnues. Mais comment progresser efficacement ?

La compétition fait rage dans le monde de l'e-sport, et de plus en plus de joueurs souhaitent se lancer dans l’arène pour affronter les meilleurs, mais aussi apprendre de leur expérience. Mais comment pouvoir côtoyer les meilleurs joueurs alors que le matchmaking vous bloque dans des ligues et vous empêche de progresser et d’échanger avec ces derniers ? Le système permet de jouer avec des personnes de votre niveau le plus souvent certes, mais jouer au côté de vrais pros peut vraiment vous faire progresser.

C’est le cas par exemple du jeu Rocket League qui a fait le choix d’un matchmaking régi par une multitude de ligues. Mais ce n’est pas une fatalité, certaines plateformes vous permettent en effet d’acheter votre league dans le jeu. Les délais de livraison sont en général de quelques jours, et voilà votre compte propulsé avec les meilleurs. Vous pourrez ainsi échanger avec eux et leur demander conseil pour améliorer vos compétences et votre expérience plus rapidement dans le jeu. A vous maintenant de faire bonne figure !

Une solution qui peut devenir un véritable atout et peut ainsi vous permettre de progresser rapidement dans le jeu contre, il est vrai, une poignée d’euros ce que tous les joueurs ne devraient pas voir d'un bon oeil. Un investissement toutefois relativement faible face au potentiel de gain que ce genre d’opérations peut vous apporter.