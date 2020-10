Jeux vidéo sur mobile : les joueurs ont dépensé 20 milliards de dollars au troisième trimestre

Le marché mondial du jeu vidéo sur mobile au troisième trimestre 2020 a largement profité des différentes périodes de confinement comme une grande partie des activités relatives au divertissement.

On aurait ainsi enregistré au moins 1 milliard de téléchargements hebdomadaires de jeu sur le trimestre soit 15% de plus que l'année précédente. La hausse des téléchargements trouve un écho favorable dans les dépenses engagées par les utilisateurs puisque ces derniers auraient ainsi dépensé plus de 20 milliards de dollars dans les jeux mobiles sur le trimestre, établissant de fait un nouveau record historique.

Si la progression se maintient sur ce rythme, les dépenses dans les jeux mobiles pourraient être 2,8 et 3,1 fois supérieures à celles réalisées sur PC et consoles.

Le Google Play fait la part belle au téléchargement de jeux sur le trimestre : 45% des contenus téléchargés sont des jeux mobiles, contre 30 sur iOS. Au total, les jeux sous Android représentent 80% des dépenses globales de la plateforme, contre 64% sur iOS.

Les plus gros marchés pour Android sont l'Inde et le Brésil tandis que sur iOS ce sont les USA et la Chine qui sont les plus gros consommateurs de jeux.

Sur le trimestre les trois jeux les plus téléchargés dans le monde sont My Talking Tom Friends, Among Us et Scribble rider. C'est à nouveau sur Pokémon Go que les joueurs ont le plus dépensé, suivi d'Honour of Kings et Roblox. Enfin côté communauté, c'est PUBG Mobile qui a rassemblé le plus de joueurs actifs, devant Candy Crush Saga et Among Us!