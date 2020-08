Jeux vidéo les plus vendus de 2019 : FIFA 20 et GTA V en tête

L'organisme indépendant ISFE vient de publier son rapport annuel de la situation du marché du jeu vidéo en Europe pour l'année 2019, et on y trouve ainsi un classement des jeux les plus vendus pendant l'année.

On apprend tout d'abord que le marché du jeu vidéo a connu une croissance de 3% en 2019 et qu'il a généré plus de 21,6 milliards d'euros (données pour l'Europe uniquement). La France, le Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Italie concentrent ainsi 14 milliards d'euros générés sur l'année, dont 76% correspondent à des ventes de titres dématérialisés.

Les chiffres nous apprennent également que 45% des joueurs européens seraient des femmes. Le classement ne réserve pas de grandes surprises et l'on retrouve les franchises habituelles, en marge de l'immortel GTA V...

Voici donc les titres les plus vendus de l'année en Europe :

1. FIFA 20 (Electronic Arts)

2. Grand Theft Auto V (Rockstar Games)

3. Call of Duty: Modern Warfare (Activision Blizzard)

4. FIFA 19 (Electronic Arts)

5. Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

6. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ubisoft)

7. Star Wars Jedi: Fallen Order (Electronic Arts)

8. Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

9. Crash Team Racing Nitro-Fueled (Activision Blizzard)