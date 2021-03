Jeux vidéo PC et consoles : le marché français bat son record de revenus en 2020

Avec les phases de confinement / couvre-feu et les autres loisirs fermés ou difficiles d'accès, l'intérêt pour le jeu vidéo sous toutes ses formes n'a cessé de s'accroître au fil des mois en 2020.

Cela avait déjà été noté en cours d'année avec les hausses des ventes de jeux mais la synthèse de l'industrie du jeu vidéo fournie par le S.E.L.L (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) le confirme avec un record de 5,3 milliards d'euros de dépenses en France, réunissant ventes de consoles et PC, ventes de jeux physiques et numériques, abonnements aux services et accessoires.

C'est un bond de plus de 11% par rapport à 2019 qui est enregistré et qui a été favorisé par la forte poussée du segment des consoles, ce dernier pesant à lui seul pour la moitié des dépenses comptabilisées.

Les ventes de jeux sur console en version numérique, accessibles depuis différentes plates-formes, ont explosé (+79%) du fait de la fermeture des magasins spécialisés et des rayons de la grande distribution mais le bilan révèle que les ventes de jeux physiques n'ont que peu reculé (-3,2%) en 2020, dans un contexte de baisse régulière ces dernières années, et malgré les difficultés et les délais pour obtenir cartouches et CD de jeux.

Les ventes numériques de jeux sur consoles sont désormais quasiment au niveau de celles des ventes physiques et certains titres se distribuent autant sur l'un ou l'autre canal.

Le jeu en version physique conserve toujours un certain intérêt auprès du public qui garde le goût du produit bien réel tout en n'étant pas insensibles aux promotions régulières des jeux dématérialisés.

Tout en dématérialisé côté PC

Pour le jeu sur PC, qui a pesé 1,182 milliard d'euros, les ventes de PC gaming ont progressé de 20% l'an dernier et celles des accessoires de 13%. Sur ce segment, les ventes de jeux se font désormais essentiellement (98% du chiffre d'affaires) en version dématérialisée mais on observe ici un très léger recul de 1,9%.

Le jeu sur mobile s'offre aussi un joli record en atteignant 1,426 milliard d'euros alors que les jeux représentent désormais 43% des téléchargements de la totalité des applications mobiles et les deux tiers des dépenses des utilisateurs sur Google Play Store et App Store.

On notera que les services par abonnement connaissent aussi une forte progression mais constituent toujours une part très modeste (51 millions d'euros) dans l'écosystème du jeu vidéo.

Le S.E.L.L. se félicite enfin d'un "changement dans le regard porté sur le jeu vidéo" induit par le confinement, le jeu étant perçu désormais "comme un média positif offrant de multiples opportunités au-delà de sa fonction première de divertissement".