Jeux vidéo : quel est le titre le plus addictif de tous les temps ?

Certains jeux vidéo nous retiennent plus que d'autres et ce sont principalement les jeux multijoueurs ou sandbox qui occupent les joueurs sur le plus long terme. Des chercheurs britanniques ont ainsi mené une étude pour définir quel était le jeu vidéo le plus addictif de tous les temps.

En résulte un Top 20 avec un classement prenant en compte les avis sur Metacritic contenant le plus souvent le mot "addictif". On ne parle ainsi pas de cumul d'heure de jeux, de nombre de joueurs ou même d'aucune étude menée dans des centres de dépendances, ce qui peut laisser quelques doutes sur la véracité des informations partagées...

Reste que le classement met en avant Rocket League comme le titre le plus addictif selon le protocole de classement, suivi de Littlewood et Demigod. On note que League of Legends n'est que 5e au classement, et Fortnite 9e.

Pas certain que les joueurs soient réellement en phase avec les données partagées...