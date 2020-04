Bon plan : 569 jeux Xbox One jusqu'à -67 % et des packs Xbox One S et X à prix réduits

Dans le cadre de promotions de printemps, vous trouverez sur le Microsoft Store des centaines de jeux vidéo Xbox One. Et si vous voulez la console, des packs Xbox One S et X sont disponibles ainsi que des manettes !

En cette période de confinement, Microsoft nous propose une sélection de soldes de printemps pour ses jeux Xbox One avec une collection de pas moins de 569 titres avec jusqu'à 67% de réduction !

La liste complète est à retrouver sur cette page du Microsoft Store dans le cadre d'une opération pour encore une dizaine de jours.

Parmi les jeux ayant suscité les évaluations les plus positives, The Witcher 3: Wild Hunt à 8,99 €, Dead Rising Triple Pack à 12,49 €, le pack Far Cry 5 Gold Edition + Far Cry New Dawn Deluxe Edition à 35,99 €…



Vous trouverez également de très nombreux packs comprenant les consoles Xbox One S ou X et une sélection de jeux vidéo, ou encore des manettes de jeux sur cette autre page dédiée.