Jeux vidéo : le ray tracing sur mobile dès l'année prochaine

Le marché du jeu vidéo sur mobile devient de plus en plus rentable et il est ainsi logique de voir les éditeurs et fabricants s'orienter toujours plus sur le secteur. C'est ainsi que l'on a vu apparaitre des premiers jeux AAA comme Fortnite, Call of Duty, PUBG et autres arriver sur mobile avec pour ambition de venir véritablement en complément des jeux sur PC ou consoles.

Dès l'année prochaine, ces mêmes jeux pourraient profiter de l'arrivée du Ray Tracing sur mobile. La technologie Ray Tracing est disponible sur PC depuis l'année dernière et la série RTX 20 de cartes graphiques Nvidia, elle consiste à proposer des rendus de lumière et reflets ultra réalistes et complexes aux scènes virtuelles.

C'est la société Imagination Technologies, qui développe des GPU pour mobile, qui a fait cette annonce. La nouvelle puce de la marque baptisée IMG-A est déjà présentée comme la puce graphique mobile la plus puissante au monde et elle serait capable de prendre en charge le ray tracing. Les fabricants de smartphones orientés vers les joueurs pourraient s'intéresser à cette puce pour une intégration dans leurs terminaux dès la fin de l'année.